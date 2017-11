NürnbergDie Deutsche Bahn will mit veränderten Wünschen von Kunden im digitalen Zeitalter Schritt halten. Am Dienstag wurde in Nürnberg der „Ideenzug“ vorgestellt, in dem sich Fahrgäste die Zeit unter anderem mit Sport vertreiben können. Ziel des Projekts sei es, dass die Besteller von Nahverkehrszügen in den Bundesländern künftig bei Ausschreibungen auf neue Ideen für Fahrzeuginnenräume setzten, sagte Jörg Sandvoß, Vorstandschef DB Regio.

In einem begehbaren 1:1-Modell eines Doppelstockwagens zeigte die Deutsche Bahn 22 sogenannte Module – also Bereiche, in denen Kunden zum Beispiel auf Trimmrädern trainieren oder sich zum vertraulichen Telefongespräch in Einzelkabinen zurückziehen können. Zudem gab es Spielekonsolen für Jugendliche und eine Spielecke für Kinder.