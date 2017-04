BerlinDie Deutsche Bahn will mit einem hochpräzisen Ortungssystem etwa für Drohnen oder Kuriere stärker im digitalen Geschäft mitmischen. Dazu steigt ihre Tech-Sparte bei der britischen Firma what3words ein, wie der bundeseigene Konzern am Donnerstag mitteilte. Das Unternehmen aus London entwickelte ein Verfahren, das Personen oder Objekte auf der gesamten Erdoberfläche mit einer Flächen-Genauigkeit von 3 mal 3 Metern lokalisieren kann - sozusagen als eine verfeinerte Form des satellitengestützten GPS-Standards.

Die Bahn hatte im vergangenen Jahr einen Start-up-Fonds eingerichtet, der Investitionen in innovative Mobilitätsprojekte vereinfachen soll. Bis zum kommenden Jahr steckt der Konzern eine Milliarde Euro in die Digitalisierung. Jüngstes Beispiele für den Digitalisierungskurs ist das kostenlose WLAN-Angebot. Nach langer Kritik an instabilen Verbindungen ist es seit Jahresbeginn in ICE-Zügen auch in der zweiten Klasse verfügbar.