Den klassischen Haustürvertreter gibt es in Deutschland so gut wie nicht mehr. Nur Gabriele Zießler macht einfach weiter. Einblicke in einen aussterbenden Beruf.

Wenn ihr eine Kundin fremdgeht, erkennt Gabriele Zießler das sofort. In sauberer Handschrift notiert sie nach jedem Besuch auf ihre hellbraunen Karteikarten: wann zuletzt bestellt wurde, welche Menge und wann demzufolge die nächste Bestellung fällig sein müsste. „Ich weiß ja, wie groß die Familien sind und wie viel die waschen“, sagt sie. Das Paar aus der Neubausiedlung, das weder Sport noch körperliche Arbeit macht, müsste noch genug haben. Bei den Nachbarn aber spielen alle Kinder Fußball und bringen dreckige Trikots nach Hause, das Mikrofaser-Waschmittel müsste aufgebraucht sein. Kommt heute keine Nachbestellung, wurde woanders gekauft. Zießler hat die Karteikarten hinter den Schalthebel ihres Autos geklemmt. Auf dem Rücksitz steht ein schwarzer Korb, etwa so groß wie ein Bauchladen. Darin hat sie rund 20 Flaschen, Tuben und Tigel verstaut. Die 54-Jährige verkauft an niederbayrischen Haustüren so ziemlich alles, was das Leben sauberer macht: Spülschwämme für Gläser, Putzmittel für Parkettböden, Waschmittel für schwarze Kleidung. Die Produkte stammen von der Firma Haka. Der schwäbische Mittelständler vertreibt rund 150 Reinigungsprodukte fast ausschließlich über Vertreter an der Haustür.

Anzeige

Damit ist Zießler das Gegenmodell zum modernen Einkauf: Wer schnell und bequem etwas haben möchte, kauft im Internet; wer das Besondere sucht, geht in den Fachhandel. Nur an der Haustür, da möchte niemand mehr kaufen. Zumindest nicht von Vertrieblern, die ohne Voranmeldung mal vorbeischauen. Den klassischen Staubsaugervertreter, der in deutsche Wohngebiete einfiel und so das Berufsbild des klinkenputzenden Verkäufers seit der Wirtschaftswunderzeit prägte, gibt es nicht mehr, vermeldete der Bundesverband Direktvertrieb gerade. Vorwerk, einst so sehr Vorreiter dieser Vertriebsmasche, dass Loriot deren Staubsaugervertreter in einem Sketch verewigte („Es saugt und bläst der Heinzelmann ...“), setzt auf Beratungstermine, Tupperware veranstaltet nur noch Partys in den Wohnungen von Kunden, und auch Versicherungsagenten kommen nicht mehr unangekündigt. Nur sechs Prozent der deutschen Vertriebler klingeln noch ohne Vorwarnung.

Einzelhandel: So viel Geld wird durch Direkt-, Haustür- oder Automatenverkauf umgesetzt Zur Studie Die Statistik zeigt den Umsatz der Branche Einzelhandel durch Direkt-, Haustür- oder Automatenverkauf und eine Prognose von 2015 bis zum Jahr 2020. Quelle: Statista, Eurostat

2009 11.954 Millionen Euro

2010 13.838 Millionen Euro

2011 14.751 Millionen Euro

2012 15.626 Millionen Euro

2013 15.141 Millionen Euro

2014 14.537 Millionen Euro

2015 14.576 Millionen Euro

2016 14.408 Millionen Euro

2017 14.204 Millionen Euro

2018 14.243 Millionen Euro

2019 14.189 Millionen Euro

2020 14.008 Millionen Euro

Jedes Haushaltsproblem wird zum Geschäft Gabriele Zießlers Revier liegt in Niederbayern, einem Landstrich, wo die Dörfer nur ein paar Hundert Einwohner haben, das Dirndl eine Alltagsrobe ist und in der Bäckerei für Kaffee ‚zum miadnehma‘ geworben wird. Auch wenn Zießler unterwegs ist, gibt es ‚koa andiri Sproach‘ als Niederbayrisch. Die Frau mit der hellen, betonten Stimme streut immer mal wieder ein Lachen in ihre Sätze; sie ist es gewohnt, viel zu reden. Viele hier kennen sie als die „Waschmittel-Fra“.