„Ich finde es fatal, was derzeit in der Politik passiert“, sagte Roßmann im Interview mit der WirtschaftsWoche. „Ich schätze, dass 90 Prozent aller Bundestagsabgeordneten überhaupt nicht wissen, was finanzpolitisch derzeit in Europa passiert“, so Roßmann.

Der Rossmann-Chef kritisiert vor allem Milliardenkredite an Banken im Süden, die hohe Staatsverschuldung von Ländern wie Italien und den Ankauf von Anleihen „in einem bisher unvorstellbaren Ausmaß“ durch die Europäische Zentralbank. „Die Interessen des deutschen Sparers und Steuerzahlers stehen offensichtlich nicht im Fokus unserer Politiker“, so Roßmann. „Hinter einer nebulösen Sprache wie zum Beispiel ‚Wir wollen ein starkes Europa!‘, werden die solide in Europa wirtschaftenden Staaten immer mehr in die Pflicht genommen für andere Länder zu sorgen und zu haften.“