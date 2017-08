Der juristische Streit der Erben von Aldi Nord geht in die nächste Runde. Wie das Oberverwaltungsgericht Schleswig am Mittwoch bekanntgegeben hat, hat es die mündliche Verhandlung auf den 23. November terminiert. Verhandelt werden dort dann gleich zwei Verfahren, in denen es um die Macht in den Stiftungen geht, die das Vermögen des Discountriesen verwalten.

In dem bedeutenderen der beiden nun verhandelten Verfahren könnte das Oberverwaltungsgericht ein wichtiges Urteil der Vorinstanz vom Februar 2016 kassieren. Damals hatten Babette und ihre Kinder erfolgreich gegen eine Satzungsänderung in der Jakobus-Stiftung geklagt, in der das Vermögen von Berthold liegt. In der Folge bekamen sie zumindest vorläufig wieder die Verfügungsgewalt über das Milliardenvermögen der Stiftung, die ihnen zuvor Berthold durch die Satzungsänderung weitgehend entzogen hatte. Die Stiftungsaufsicht, in diesem Fall der zuständige Kreis Rendsburg-Eckernförde, und auch Theo Albrecht halten das für nicht rechtmäßig.