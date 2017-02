Ab dem 17. März präsentiert sich das Unternehmen zur Fachmesse „Pro Wein“ in der Düsseldorfer Innenstadt. Aber nicht in einem Fachhandel, sondern beim Discounter. Aldi Süd eröffnet seinen ersten reinen Weinhandel – in einem Pop-up-Store am Schadow-Platz. Fünf Tage bietet der Händler unter dem Namen „Meine Weinwelt“ ein großes Programm rund um sein Weinangebot. Weingüter stellen sich vor, zwölf verschiedene Weine können verkostet werden, beispielsweise von Baron Philippe de Rothschild oder vom Weingut Fritz Keller im Kaiserstuhl.

DüsseldorfEs ist ein Name, der Weinkennern ein Lächeln aufs Gesicht zaubert. Das italienische Weinunternehmen Marchesi de‘ Frescobaldi blickt auf eine 700 Jahre alte Geschichte zurück. Der führende Weinproduzent der Toskana verfügt über 1200 Hektar Weinberge und exportiert hochklassige Weine in 65 Länder.

Aldi nutzt zurzeit jede Möglichkeit, auf sein Weinangebot aufmerksam zu machen. Denn das Produkt wirft nicht nur gute Gewinne ab, es ist auch ideal, um neue Kunden in die Märkte zu locken. „‚Meine Weinwelt‘ ist ein idealer Treffpunkt sowohl für Weinkenner als auch für Menschen, die noch nicht mit den Weinen von Aldi Süd vertraut sind und dies nun ändern möchten“, sagt Ingo Panknin, Group Buying Director bei Aldi. „Aldi Süd ist einer der größten Weinhändler Deutschlands. Wir bieten unseren Kunden bereits seit Jahren exklusive Weine von den besten Weingütern und Winzern der Welt an“, erklärt der Aldi-Manager.

Still und heimlich haben sich Aldi Süd und Aldi Nord zur einer Großmacht im Weinhandel gemausert. Jede vierte Weinflasche, die in Deutschland verkauft wird, rollt über ihre Kassenbänder. Längst hat der Discount dem Fachhandel zumindest im Massengeschäft mit Wein den Rang abgelaufen. Er vereint hierzulande rund 50 Prozent des Umsatzes auf sich. Bei Tests in Fachmagazinen räumen die Discounter regelmäßig gute Beurteilungen ab.



Erster Schritt in den Onlinehandel



Welche Zugkraft gerade Wein für die Kundschaft hat, hat Aldi Süd insbesondere in Großbritannien ausgetestet. Dort verkauft der Discounter den Wein sogar schon online – mit großem Erfolg. „Mit Wein zu starten ist ein logischer Schritt für uns. Es ist eine Prestige-Kategorie für Aldi und ein Einstiegspunkt für Kunden, die vorher noch nicht bei uns gekauft haben“, begründete Matthew Barnes, Geschäftsführer Aldi Großbritannien, das für den Discounter ungewöhnliche Angebot.

Bisher verkauft Aldi in Großbritannien Wein nur in Kisten zu sechs Flaschen. Doch das Angebot soll weiter ausgebaut werden. „Der Wein bringt uns neue Kunden aus der Mittelklasse“, beobachtet Aldi-Manager Barnes. Es ist deshalb wohl nur eine Frage der Zeit, wann Aldi auch in Deutschland Wein über das Internet verkauft.

Einen ersten Schritt ist der Discounter da schon gegangenen. Vor kurzem hat Aldi Süd eine digitale Präsenz für seinen Weinhandel geschaffen. Auf dem Portal meine-weinwelt.de wird das gesamte Weinangebot präsentiert, ergänzt von Tipps von Weinexperten und dazu passenden Rezepten. Nur die Verkaufsfunktion muss noch freigeschaltet werden.

Auch einen Pop-up-Store zu eröffnen, der für eine begrenzte Zeit ein spezielles Angebot führt, ist für den Discounter Aldi Süd eine neue Erfahrung. Da hat ihm der Konkurrent Lidl etwas voraus. Im Herbst vergangenen Jahres hat er eine temporäre Boutique an der Hamburger Nobelmeile Neuer Wall eröffnet. Zwischen Läden von Prada und Gucci verkaufte er Mode seiner Premiummarke Esmara. Zwar kein Luxus – aber die Aufmerksamkeit war hoch.