Verantwortlich für die Veränderungen ist Michael Aranda, der im vergangenen September im Lidl-Vorstand die Zuständigkeit für die US-Strategie übernommen hat. Dabei macht der Discounter auch nicht vor bereits geplanten Projekten Halt: Wie das Blatt unter Berufung auf Makler und Kommunalpolitiker schreibt, seien einige der Vorhaben wieder gestoppt worden – etwa in New Jersey, Pennsylvania, Ohio und Virginia, obwohl dort bereits Millionenbeträge in Grundstücke investiert worden sind.

Erst vor rund einem halben Jahr ist Lidl in den USA gestartet. Doch bereits jetzt überdenkt der Discounter offenbar seine Strategie und drosselt das Tempo der Expansion. Wie das „Handelsblatt“ berichtet, suche Lidl statt der bisherigen großen Glaspaläste an den Ausfallstraßen jetzt kleinere Ladenlokale in den regionalen Zentren. Der Händler habe eine entsprechende Ausschreibung für Immobilienanbieter auf seiner US-Website veröffentlicht.

Lidl ist im Juni 2017 mit den ersten zehn Märkten in den USA gestartet und hat dabei für viel Aufsehen gesorgt. Auf dem umkämpften Markt wollte Lidl vor allem mit günstigen und zugleich frischen Produkten überzeugen. Helfen sollte auch eine exklusive Modekollektion von Supermodel Heidi Klum. In den folgenden Monaten sei laut Marktforschern das Interesse der Kunden aber deutlich abgeflacht.

Stockender Start

Kampflos jedoch, so viel ist sicher, werden die etablierten Player dem deutschen Angreifer das Feld nicht überlassen. Handelsschwergewicht Walmart hat schon im Vorfeld die Preise gesenkt, um Lidl einen heißen Empfang zu bereiten. Auch Aldi Süd powert in den Staaten. „Schon andere wollten Aldi-Preise schlagen“, ließ Aldis US-Statthalter Jason Hart sein Lidl-Pendant im Vorfeld der Expansion wissen: „Und wir konnten immer noch tiefer gehen.“

Aldi kann sich die Konfrontation in Übersee leisten. Der Konzern ist bereits 1976 in den USA gestartet. An fast 1700 Märkten in 35 Bundesstaaten von New York bis Kalifornien prangt das orange-blaue Unternehmenslogo. Umgerechnet 13,5 Milliarden Euro brutto setzt der Handelskonzern in den USA nach Schätzungen des Branchendienstes Planet Retail um. Bis 2022 soll das Filialnetz auf 2500 Standorte ausgedehnt werden. Aldi wäre dann der nach Standortzahl drittgrößte Lebensmittelhändler des Landes, nach

Walmart und The Kroger. Rund 3,4 Milliarden Euro nimmt Aldi dafür in die Hand. Zusätzlich rund 1,3 Milliarden Euro investiert der Konzern bis 2020 in die Modernisierung bestehender Läden.