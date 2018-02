ClichyDer Kosmetikkonzern L'Oreal hat im vergangenen Geschäftsjahr deutlich mehr verdient und will seinen Aktionären eine höhere Dividende zahlen. Der Nettogewinn stieg um mehr als 15 Prozent auf knapp 3,6 Milliarden Euro, wie das französische Unternehmen am Donnerstag in Clichy mitteilte. Die Dividende soll daher um 7,6 Prozent auf 3,55 Euro je Aktie erhöht werden. Der Umsatz stieg hingegen nur leicht um 0,7 Prozent auf rund 26 Milliarden Euro, was im Rahmen der Erwartungen von Analysten lag.