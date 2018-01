New YorkDie Ankündigung eines Chefwechsels ist am Mittwoch den Aktien von Domino's Pizza schlecht bekommen. Die Titel fielen in New York um fünf Prozent auf 196,52 Dollar. Die größte US-Pizza-Kette kündigte am Dienstagabend an, Vorstandschef Patrick Doyle werde im Juni durch Richard Allison, aktuell Präsident der internationalen Geschäfte des Unternehmens, ersetzt. In New York hieß es, Doyle wolle zu Chipotle Mexican Grill wechseln. Die Schnellrestaurant-Kette litt zuletzt unter diversen Lebensmittelskandalen und hinkt im Online-Geschäft der Konkurrenz hinterher.