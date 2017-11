Mülheim/RuhrDer Discounter Aldi Süd ordnet die Führung seines Deutschlandgeschäfts neu. Dabei wird die Zahl der Mitglieder des einflussreichen Verwaltungsrates von drei auf sechs verdoppelt. Neuer Sprecher des Gremiums wird zum Jahreswechsel der bisherige Hauptgeschäftsführer der australischen Aldi -Tochter, Stefan Kopp, wie der Discounter am Montag mitteilte.

Der Verwaltungsrat ist das „oberste Beratergremium“ für die 30 Regionalgesellschaften des Händlers in Deutschland und stellt die Weichen für das wichtige Deutschlandgeschäft. Neben Kopp ziehen auch Christoph Rief, bislang Geschäftsführer bei Aldi Suisse, und der bisherige Geschäftsführer der Regionalgesellschaft Dormagen, Jürgen Krone, in das Leitungsgremium ein. Ihm gehören außerdem weiterhin Peter Ernst, Max Hofmarksrichter und Jens Ritschel an.