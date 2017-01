BerlinZahlreiche Imbisse und Kioske bundesweit handeln der Deutschen Umwelthilfe (DUH) zufolge unerlaubt mit pfandfreien Getränkeverpackungen. 90 Prozent von 40 getesteten Läden in Großstädten wie Berlin, Hamburg und Köln hätten Dosen und Flaschen ordnungswidrig ohne Pfand verkauft, wie die DUH am Dienstag in Berlin mitteilte.

Auf den Einweggetränken hätten jegliche vorgeschriebene Pfandhinweise gefehlt.