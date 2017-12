Camden/CharlotteDer weltgrößte Suppen-Anbieter Campbell Soup ist einem Medienbericht zufolge an dem Snackhersteller Snyder's-Lance interessiert. Eine Übernahme könnte bereits in der kommenden Woche bekanntgegeben werden, berichtet der Sender CNBC am Freitag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Die Transaktion würde mit einer Offerte von 50 Dollar je Snyder's-Aktie das gesamte Unternehmen mit rund 4,9 Milliarden Dollar bewerten. Die Snyder's-Aktie war am Freitag mit 46,79 Dollar aus dem regulären US-Handel gegangen. Campbell wolle mit dem Zukauf in den Markt für Snacks vordringen, da das Unternehmen unter sinkenden Suppenverkäufen leide. Snyder's-Lance ist einer der größten US-Hersteller von Salzgebäck.