Die deutsche Parfümeriekette unterhält in Spanien bereits 57 Filialen. Durch die Übernahme kommen nun 200 Läden und zwei Online-Shops - die bisher zu Konkurrent Grupe Bodybell gehörten - dazu.

Douglas betreibt bereits 57 Filialen in Spanien – nun kommen über 200 dazu. Die deutsche Parfümeriekette übernimmt den Konkurrenten Grupe Bodybell und wird so Marktführer in dem Land.