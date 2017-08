Ein anderer Gründersohn spielt indes schon heute eine gewichtige Rolle bei dm: Christoph Werner. Er ist in der Geschäftsführung zuständig für Marketing und Beschaffung. Mit Lieferanten feilscht der 44-Jährige regelmäßig um bessere Konditionen. Gleichzeitig baut er das Onlinegeschäft aus und hält den Erzrivalen Rossmann auf Trab.

Auch dort gewinnt der Nachwuchs sukzessive an Einfluss. Schon vor Jahren hat Unternehmensgründer Dirk Roßmann die Mehrheit seiner Beteiligungsgesellschaft, in der auch die Anteile an der Drogeriekette gebündelt sind, auf seine Söhne übertragen. Daniel Roßmann kümmert sich um Expansion und Immobilien des Händlers. Sein Bruder Raoul ist für Einkauf und Marketing sowie das Onlinegeschäft verantwortlich.