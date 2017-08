Nein, es geht nicht um Götz Werner, der gemeinhin als Schöpfer und Eigentümer des Shampoo- und Spüli-Imperiums gilt, auch wenn er seine Geschäftsanteile schon vor Jahren in eine Stiftung eingebracht hat. Werner würden sie in den Filialen erkennen. Genießt der „Professor“, wie er intern genannt wird, doch längst Prominentenstatus und wird als Vorzeigeunternehmer gefeiert.

Käme der neue Miteigentümer der Drogeriekette dm auf die Idee, sich in einer seiner Filialen vorzustellen, er würde wohl allenfalls zweifelnde Blicke kassieren. Garniert mit der Frage: Dir soll der Laden gehören; dir?

Kaum bekannt ist dagegen, dass Werner vor Jahrzehnten den Unternehmer Günther Lehmann als Co-Gesellschafter an Bord holte. Unbemerkt von der Öffentlichkeit hat Lehmann die dm-Anteile vor einigen Monaten auf seinen Sohn übertragen. Die Folge: Die Hälfte des Drogeriereichs mit europaweit mehr als 56.000 Beschäftigten und über 3300 Filialen gehört jetzt einem Teenager.

3,66 Milliarden Euro Umsatz machte Müller 2016 in Deutschland.

Der erste Platz geht an dm: 7,5 Milliarden Euro konnte der Drogeriemarkt 2016 in Deutschland umsetzen.

Lehmann ließ eine Anfrage dazu unbeantwortet. Einträge im Handelsregister belegen jedoch den Wachwechsel. Details über den Youngster sollen zu dessen Schutz nicht veröffentlicht werden.

Nur so viel: Schon 1974 beteiligte sich sein Vater an dm. Damals hatte Werner gerade seine ersten zwei Drogeriemärkte eröffnet – und das Potenzial des Konzeptes erkannt. Die Kunden waren begeistert, die Umsätze stiegen. Doch für den großen Wurf fehlten Werner die Mittel. Lehmann, damals Gesellschafter der badischen Supermarktkette Pfannkuch, sprang ein. Im Gegenzug bekam er 50 Prozent der Anteile am Unternehmen.