DüsseldorfAlles, was das Verbraucherherz begehrt, ist heutzutage nur einen Mausklick entfernt: 24 Stunden, sieben Tage die Woche, das ganze Jahr über. Das verleitet die Mehrheit der Deutschen zu der Aussage, dass sie für ihren Online-Kauf keinen bestimmten Zeitpunkt bevorzugen.

Doch eine Befragung unter mehr als 1.000 deutschen Verbrauchern zwischen 18 und 69 Jahren zeigt: Die Deutschen shoppen am liebsten abends und samstags im Internet. Jeder dritte Befragte gab an, am Samstag online seine Einkäufe zu erledigen, danach folgen mit Abstand der Freitag und der Sonntag.