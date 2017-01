Das wichtige Weihnachtsgeschäft hat Ebay den erhofften Erfolg gebracht. Im vierten Quartel steigerte der Internet-Händler Umsatz und Gewinn. Die Erlöse erhöhten sich im Vorjahresvergleich um 3,1 Prozent auf 2,4 Milliarden Dollar, wie das US-Unternehmen am Mittwoch nach Börsenschluss mitteilte. Der Überschuss kletterte auf 5,94 Milliarden Dollar von 477 Millionen Dollar. Der Anstieg sei vor allem auf eine Steuergutschrift von 4,6 Milliarden Dollar zurückgehen, der in Zusammenhang mit der Neuausrichtung des Unternehmens stehe. An der Börse reagierten Investoren erfreut. Die Aktien des US-Unternehmens sprangen rund acht Prozent in die Höhe.