HongkongDer chinesische Internet-Händler Alibaba und der Investor Shen Guo Jun wollen den Einzelhändler Intime Retail komplett übernehmen. Dafür wollen die beiden Partner nach eigenen Angaben vom Dienstag 2,55 Milliarden Dollar investieren.

In einem nächsten Schritt solle Intime von der Börse in Hongkong genommen werden. Alibaba ist bereits mit knapp 28 Prozent an dem Einzelhändler beteiligt. Shen, der Intime einst gegründet hat, hält gut neun Prozent. Der Kaufpreis entspricht einem Aufschlag auf den Börsenwert von 42 Prozent.