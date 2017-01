Die Einrichtungskette Butlers hat beim Amtsgericht Köln Insolvenzantrag gestellt, berichtet die WirtschaftsWoche . Jörg Bornheimer von der Wirtschaftskanzlei Görg wurde zum vorläufigen Insolvenzverwalter der Butlers GmbH & Co KG sowie die Butlers Handel GmbH bestellt. Das bestätigte ein Sprecher des vorläufigen Insolvenzverwalters dem Magazin. Ziel sei die Sanierung des Unternehmens, sagte der Sprecher.

Butlers wurde 1999 von Wilhelm Josten und Frank Holzapfel in Köln gegründet und zählte sich selbst bislang zu den Marktführern im Bereich Wohnaccessoires. Das Unternehmen beschäftigt insgesamt 1.000 Mitarbeiter in über 100 Filialen in Deutschland, Österreich, Großbritannien und der Schweiz. Der Jahresumsatz der Butlers Gruppe lag zuletzt bei rund 95 Millionen Euro. Sitz des Unternehmens ist Köln.