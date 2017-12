„Normalerweise sind die Geschäfte am Heiligabend bis 14 Uhr geöffnet“, so Genth. Da der 24. Dezember 2017 aber auf einen Sonntag fällt, bleiben die meisten Läden geschlossen. Der Last-Minute-Einkauf von Geschenken verschiebe sich auf Samstag. Ausnahmen gibt es zwar für den Verkauf von Lebensmitteln, doch die großen Handelsketten haben bereits angekündigt, überwiegend auf die Sonntagsöffnung zu verzichten. Rewe-Chef Lionel Souque erwartet daher „am Samstag vor Heiligabend den großen Weihnachtsansturm“.

Der Samstag vor Heiligabend wird für Deutschlands Einzelhändler zum wichtigsten Tag des Jahres. „Wir rechnen mit Rekordumsätzen am 23. Dezember“, sagte Stefan Genth, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland (HDE), der WirtschaftsWoche.

Auch Händler wie Aldi, Lidl, Kaufland und Real rechnen mit deutlich mehr Kunden und werden an dem Tag zusätzliche Mitarbeiter einsetzen. Zur Entlastung wollen mehrere Händler zudem die Öffnungszeiten ausdehnen.

So würden am 22. und 23. Dezember „alle Lidl-Filialen einheitlich bereits um 7 Uhr“ öffnen, teilte das Unternehmen auf Anfrage der WirtschaftsWoche mit. Die Rewe-Tochter Penny will nach Angaben eines Sprechers „dort, wo es rechtlich möglich ist“, die Öffnungszeiten der Filialen „auf 7 bis 22 Uhr ausdehnen“. Auch Aldi Süd plant für „einige“ Filialen verlängerte Öffnungszeiten, berichtet das Magazin.