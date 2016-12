DüsseldorfDer deutsche Einzelhandel hatte in diesem Jahr eigentlich mit einem „Rekord-Weihnachtsgeschäft“ gerechnet. Doch dürfte der Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin den Händlern das Erreichen dieses Ziels nicht einfacher machen. Für den Handelsexperten Achim Berg von der Unternehmensberatung McKinsey steht fest: „So ein Anschlag vor Weihnachten hat natürlich Auswirkungen. Die Zahl der Besucher in den Einkaufsstraßen dürfte dadurch in diesen Tagen spürbar zurückgehen.“ Wer nicht noch dringend ein Geschenk besorgen müsse, werde sich den Besuch in der Innenstadt oder im Einkaufszentrum überlegen. Dies zeigten die Erfahrungen nach den letztjährigen Anschlägen in Paris, betont der Branchenkenner.

Auch Kai Falk vom Handelsverband Deutschland rechnet zumindest in der Bundeshauptstadt mit Auswirkungen auf den Handel: „Wir gehen davon aus, dass es am Dienstag und Mittwoch in Berlin sicher eine Delle bei den Umsätzen gegeben hat. Die Menschen halten erst mal inne, bevor das normale Leben weitergeht.“