SingapurDie arabische Fluggesellschaft Emirates ist offen für eine Kooperation mit dem kleineren Rivalen Etihad. Eine Fusion mit dem Großaktionär von Air Berlin sei allerdings unwahrscheinlich, sagte Emirates-Chef Tim Clark am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Darüber müssten die Eigentümer aus den Vereinigten Arabischen Emiraten entscheiden. „Ich glaube, es ist von Nutzen enger mit ihnen zusammenzuarbeiten“, sagte Clark. „Es gibt viele Bereiche, in denen die Airlines kooperieren könnten – etwa bei der Beschaffung.“ Dies sollte man ausloten. Allerdings könnte es in einigen ausländischen Märkten Bedenken von Aufsichtsbehörden geben, räumte der Emirates-Chef ein.