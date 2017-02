MünchenDer Finanzinvestor KKR hat seine Hürde zum Einstieg beim kriselnden Marktforscher GfK denkbar knapp übersprungen. Die US-Gesellschaft sammelte nur 0,76 Prozent mehr an Aktien ein, als sie sich selbst zur Bedingung für eine Beteiligung an dem Nürnberger Unternehmen gemacht hatte, wie KKR am Mittwoch mitteilte. Damit halten der GfK-Verein und sein neuer Partner zusammen etwas mehr als die angestrebten 75 Prozent.

Der Investor hatte zwar schon am Wochenende von einem erfolgreichen Einstieg gesprochen, hat jedoch nach eigenen Angaben erst jetzt Klarheit über die genaue Zahl der Aktien, die ihm angedient wurden. KKR sammelte rund 19,3 Prozent der Anteile ein. Um sich die gewünschte Dreiviertelmehrheit mit dem Verein zu sichern, waren mindestens 18,54 Prozent nötig. Die übrigen Aktionäre haben nun bis 1. März noch einmal Gelegenheit, ihre Papiere zu je 43,50 Euro an KKR zu verkaufen.