HamburgDer kriselnde Erotikhändler Beate Uhse hat im Überlebenskampf zwei Töchter in den Niederlanden verkauft. Auch deshalb werde das Unternehmen 2017 voraussichtlich weiter in den roten Zahlen stecken, wie der neue Vorstandschef Michael Specht am Dienstag in Hamburg einräumte. Er rechne für 2017 vorläufig mit einem Verlust im „niedrigeren zweistelligen“ Millionen-Euro-Bereich.

Der Kaufpreis für den niederländischen Scala-Großhandel und seine Shops sowie das Online-Geschäft der Marke „Christine de Duc“ liegt den Angaben zufolge bei insgesamt 4,05 Millionen Euro. Beate Uhse muss in der Bilanz im Gegenzug rund 5 Millionen Euro abschreiben. Die Läden übernimmt eine Investorengruppe aus Irland, den unprofitablen Großhandel eine niederländische Unternehmensgruppe.