BerlinDer weltgrößte Online-Essenslieferdienst Delivery Hero ist im dritten Quartal deutlich gewachsen. Der Umsatz sei auf vergleichbarer Basis um 60 Prozent auf knapp 138 Millionen Euro geklettert, teilte die Berliner Firma („Lieferheld“, „Foodora“, „Pizza.de“) am Montag mit. Vor allem in den USA, dem Nahen Osten und Nordafrika lief es rund. Allerdings schwächte sich das Wachstum des Unternehmens, das in 40 Ländern aktiv ist, im Vergleich zu den ersten beiden Quartalen leicht ab.

Bei dem Konkurrenten von Takeaway.com aus den Niederlanden und Just Eat aus Großbritannien gingen nach eigenen Angaben von Januar bis September 206,1 Millionen Bestellungen ein. Genaue Angaben zur Gewinnentwicklung machte Delivery Hero nicht. Bisher schreibt das im SDax gelistete Unternehmen rote Zahlen, es hat sich aber zum Ziel gesetzt, im kommenden Jahr zumindest die Gewinnschwelle vor Steuern und Abschreibungen (Ebitda) zu knacken.