FrankfurtDer deutsche Kunststoffetiketten-Hersteller Constantia Labels wird für 1,15 Milliarden Euro in die USA verkauft. Der börsennotierte Rivale Multi-Color Corp (MMC) einigte sich mit dem französischen Finanzinvestor Wendel auf die Übernahme des Spezialisten für Flaschenetiketten aus dem thüringischen Heiligenstadt, wie beide am Montag mitteilten. Reuters hatte am Freitag über den bevorstehenden Verkauf an die Amerikaner berichtet.

Constantia Labels ist Teil des österreichischen Verpackungsherstellers Constantia Flexibles, den Wendel 2014 für 2,3 Milliarden Euro gekauft hatte. Wendel will den Erlös aus dem Verkauf der Etiketten-Sparte nutzen, um Zukäufe für Constantia Flexibles zu finanzieren. Organisiert hatte den Verkauf die US-Investmentbank Goldman Sachs.