Für Middelhoff ist die Einstellung des Prozesses ein Lichtblick in einer schwierigen Zeit. Schon 2015 musste der Manager, der nicht nur bei Arcandor, sondern zuvor auch als Chef des Medienkonzerns Bertelsmann und als Investmentbanker in London Millionen verdient hatte, Privatinsolvenz anmelden. Ein wahrlich tiefer Fall. Vor fast genau einem Jahr - am 13. Mai 2016 - trat er dann seine Haftstrafe an. Middelhoff verbüßt sie im offenen Vollzug und arbeitet tagsüber als Freigänger in einer Behindertenwerkstatt in Bielefeld. Auch die Ehe des Managers ging in die Brüche. Auf die Frage des Vorsitzenden Richters Edgar Loch nach seinem Familienstand antwortete er am ersten Verhandlungstag: „Verheiratet, in Scheidung lebend.“ Es ist in den vergangenen Jahren viel kaputt gegangen in Middelhoffs Leben.

Auch die Verfahren gegen die mitangeklagten Aufsichtsratsmitglieder sollen nach Angaben des Gerichtssprechers voraussichtlich eingestellt werden - teils gegen Geldauflagen, teils wegen geringer Schuld auch ohne Auflagen. Allerdings soll dies erst in den nächsten Wochen geschehen.