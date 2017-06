Und so will der 45-Jährige die Optiker-Welt umkrempeln. Modische Brillen von einer Eigenmarke zu Festpreisen – damit erinnert sein Geschäftsmodell an preisaggressive Online-Optiker. Zugleich aber will Bruns nicht der günstigste Anbieter am Markt sein. Denn schließlich muss er dem Haupteigentümer von Eyes+More – einem belgischen Finanzinvestor – Renditeaussichten liefern.

HamburgWenn es nach Tammo Bruns geht, gibt es beim Shopping-Bummel durch die Fußgängerzone oder das Einkaufszentrum eine neue Pflichtstation: den Optiker. „Ein Mensch sollte mindestens so viele Brillen haben wie Schuhe“, meint er. Kein Wunder: So spricht der Chef einer Optiker-Kette, die rasant wachsen will. Bruns selbst, das ist angesichts seiner Aussage ebenso wenig verwunderlich, ist kein Optiker-Meister, sondern ein Betriebswirt mit Wurzeln in der Mode-Branche.

Bruns hat den Chefposten bei Eyes+More 2013 als Sanierer übernommen – knapp drei Jahre nachdem der Investor Vendis die Mehrheit von den Gründern der niederländischen Kette übernommen hatte. Bruns verlegte die Zentrale nach Hamburg und baute das Konzept um. Vorbild ist auch sein alter Arbeitgeber, die Schmuckmarke Pandora. Designer sollen die Brillen noch stärker zum modischen Accessoire machen, als dies bereits der Fall ist.

Dafür fährt Bruns schwere rhetorische Geschütze gegen die etablierten Optiker auf. „Die Glasberatung dient mehr dem Umsatz des Optikers als dem Wohl des Kunden“, sagt er. Soll heißen: Die Kunden würden mit Lockangeboten ins Geschäft geködert, ihnen anschließend aber teure Glas-Upgrades aufdrängt. „Damit ein Einkaufsbummel inspirierend wirken kann, muss nicht nur die Atmosphäre stimmen – auch die Preistransparenz spielt eine wichtige Rolle für ein entspanntes Shopping-Erlebnis des Kunden“, meint Bruns.

Für den Festpreis von Eyes+More bekämen die Kunden stets die beste Ausstattung, wirbt er. Die Festpreise sollen zudem die Kunden an Eyes+More binden. „Um Kundenloyalität zu erzielen, brauchen wir ein emotionales Produkt, kein medizinisches Hilfsmittel“, fordert Bruns. Auf Sehtests kann allerdings auch er nicht verzichten – inklusive der daraus zu Stoßzeiten resultierenden Wartezeiten im Laden. Gefertigt werden die Fassungen und die Gläser in Fernost – wie auch bei vielen Online-Optiker üblich. Zusammengesetzt werden Fassungen und Gläser anschließend in den Niederlanden. Branchenprimus Fielmann dagegen betreibt eine Glasfertigung in Brandenburg.

Mit seinem Konzept will Bruns das Wachstum vorantreiben. Nach einer Konsolidierungsphase wachse die Kette seit dem vergangenen Jahr deutlich: 2016 kamen 24 Läden dazu, im ersten Halbjahr 2017 acht weitere. Inzwischen stehen 143 Läden, davon 103 in Deutschland. Damit liegt er weiter hinter den beiden börsennotierten Marktführern Fielmann und Apollo (GrandVision), die in Deutschland rund 600 beziehungsweise 800 Filialen betreiben. Die mittelständische Kette Pro-Optik liegt auf Platz drei, gleich dahinter kommt Eyes+More.

Ein limitierender Faktor für das Wachstum sei der Mangel an ausgebildeten Optikern, sagt Bruns. Über Franchise will er daher Optiker an sich binden, die sich selbständig machen. 19 solche von Partnern betriebenen Filialen gibt es bereits in Deutschland, zudem zwei weitere in Belgien.



Angepeilt: 100 Millionen Euro an Umsatz bis 2020



Der knapp sechs Milliarden Euro große deutsche Optik-Markt wird von selbstständigen Geschäften dominiert. Doch ihre Zahl schrumpft laut dem Verband der Augenoptiker seit Jahren. Ihren Marktanteil erobern die Ketten, die so wachsen. Online-Optiker spielen hingegen spielen mit rund 250 Millionen Euro Umsatz immer noch nur eine kleine Rolle.

Das Wachstum soll auch bei Eyes+More weitergehen: 2017 sollen noch gut 15 Läden eröffnen, in den kommenden Jahren will Bruns in weitere Auslandsmärkte – nach den Niederlanden, Deutschland, Belgien und Österreich – expandieren. Bis 2020 will er damit die 100-Millionen-Euro-Marke beim Umsatz knacken.

Im vergangenen Jahr war der Umsatz nach Unternehmensangaben um 13,3 Prozent auf gut 57 Millionen Euro gestiegen. Der Kanal Online soll zunächst weiterhin vor allem dazu dienen, Kunden in die Läden zu locken: „Die Endkonsumenten wollen Brillen heute noch nicht online kaufen. Irgendwann wird das aber normal werden“, meint Bruns. Tatsächlich haben sich inzwischen mehrere Online-Optiker mit stationären Optikern verbündet.