San Francisco/TokioDer japanische Technologiekonzern Softbank will laut einem Medienbericht nach Investitionen bei mehreren asiatischen Uber-Rivalen auch bei dem Fahrdienst-Vermittler aus San Francisco selbst einsteigen. Softbank strebe eine mehrere Milliarden Dollar schwere Beteiligung an, schrieb das „Wall Street Journal“ am Dienstag unter Berufung auf informierte Personen.

Eine solche Beteiligung würde die heutigen Wettbewerbslandschaft in dem zukunftsträchtigen Markt durcheinanderbringen. Uber setzte in den vergangenen Jahren auf eine aggressive globalen Expansion und strebte eine weltweite Dominanz an. So steckt die Firma weiterhin in einem heftigen Konkurrenzkampf mit den Softbank-Beteiligungen Grab in Südostasien und Ola in Indien.