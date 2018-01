Frankfurt, WienEine Entscheidung über die Beschwerde von Verbraucherschützern gegen das Insolvenzverfahren der österreichischen Air-Berlin-Tochter Niki soll am Donnerstag fallen. Die Beschwerde eines Gläubigers gegen den Insolvenzort sei eingegangen, erklärte das Amtsgericht Berlin-Charlottenburg am Mittwoch. Dieser argumentiere, die Fluggesellschaft Niki sei nach österreichischem Recht gegründet und habe nach den Statuten ihren Sitz in Wien. Also müsste das Insolvenzverfahren auch in Österreich stattfinden und nicht in Deutschland.

Das Amtsgericht werde voraussichtlich am Donnerstag entscheiden, ob es die Beschwerde anerkenne und seinen eigenen Beschluss aufhebe oder ob es bei seiner Entscheidung von Mitte Dezember bleibe und die Beschwerde dem Landgericht Berlin vorlege.