Düsseldorf, Los AngelsMcDonald's setzt seine jungen Kunden in den USA auf Diät: Denn künftig werden Kinder in ihrer Happy-Meal-Tüte vergeblich nach einem Cheeseburger suchen. Alternativ können sie zwischen einem Hamburger und einer Portion Chicken Nuggets wählen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.