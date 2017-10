BangkokEigentlich sollten die McDonald's-Filialen in Neu-Delhi längst geschlossen sein – zumindest wenn es nach dem Willen der amerikanischen Fastfood-Kette geht. Dass die indischen Hauptstadtbewohner in den Schnellrestaurants mit dem goldenen „M“ überhaupt noch Hamburger und Fritten serviert bekommen, liegt an einem Mann, der nicht so einfach aufgeben möchte: Er heißt Vikram Bakshi, ist 62 Jahre alt und Anführer des indischen Burger-Revolte gegen den US-Konzern.

Bakshi war einmal der wichtigste Partner von McDonald's auf dem Subkontinent. Nun stehen die Konzernvertreter und er sich wie Feinde gegenüber. Vor mehr als zwei Jahrzehnten gründete er zusammen mit McDonald's ein Gemeinschaftsunternehmen in Indien, das 1996 die erste McDonald's-Filiale nach Neu-Delhi brachte. Ein Machtkampf um das Joint Venture ist nun eskaliert. Gegen Bakshis Aufstand hat McDonald's bisher noch kein Rezept gefunden.