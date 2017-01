Unabhängig vom grundsätzlichen Boom des Fernbus-Geschäfts gibt es zunehmend Kritik an der teils schlechten Infrastruktur. So veröffentlichte der ADAC kürzlich eine lange Liste von Mängeln an den Busbahnhöfen. An vielen Stationen fehlten elektronische Anzeigetafeln und Dächer über den Bahnsteigen. Und Bürgersteige seien oft zu schmal für Rollstuhlfahrer. „Der Fernbusmarkt hat sich in den letzten Jahren schneller entwickelt als die dazugehörige Infrastruktur“, meinte der Autoclub. Der Branchenverband BDO mahnte Investitionen in gut gelegene Busbahnhöfe an.