Die Kredite, die Blackstone wie bei Finanzinvestoren üblich Jack Wolfskin aufgebürdet hat, sind angesichts schwindender Gewinne eine große Last für das Unternehmen. Die Banken und Hedgefonds waren im Herbst davon aufgeschreckt worden, dass es für 2017 nur noch mit einem operativen Gewinn (Ebitda) von 30 Millionen Euro rechnet, halb so viel wie bisher kalkuliert.

Der Investor hatte Jack Wolfskin bereits vor mehr als einem Jahr mit 75 Millionen Euro Eigenkapital unter die Arme gegriffen. Es wäre nicht das erste Mal, dass Blackstone eine Beteiligung in Deutschland auf diese Weise verliert. Auch den Folienhersteller Klöckner Pentaplast aus Montabaur musste der Investor am Ende an die Gläubiger abgeben.

Trotz der Zugeständnisse der Kreditgeber droht der US-Finanzinvestor Blackstone im Zuge der Verhandlungen über einen Schuldenschnitt die Mehrheit an dem vor gut fünf Jahren für gut 700 Millionen Euro erworbenen Unternehmen zu verlieren. Die Gläubiger forderten, dass Blackstone noch einmal frisches Kapital bei Jack Wolfskin nachschießt. Die Teilnehmer des Treffens wollten sich dazu nicht äußern. "Die Gespräche stehen noch ganz am Anfang", sagte ein Insider.

Bei der Expansion im Ausland - etwa in China - war die vor allem in Deutschland populäre Marke nicht wie erhofft vorangekommen. In China hatte Jack Wolfskin den Vertrieb seiner Funktionsjacken, Rucksäcke und Zelte selbst in die Hand genommen.