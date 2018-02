 Deutsche See geht an Niederländische P&P

1939 gegründet, hat das Unternehmen Deutsche See Fischmanufaktur sich in den vergangenen Jahren zum größten Lieferanten für frischen Fisch in Deutschland entwickelt. Rund 1700 Mitarbeiter erwirtschaften bei 35.000 Kunden in Gastronomie, Lebensmittelhandel und bei Caterern einen Umsatz von rund 380 Millionen Euro im Jahr.

Hintergrund es überraschenden Verkaufs ist die Erkrankung von Egbert Miebach im vergangenen Jahr. „Dieser Schritt ist uns wirklich schwergefallen, aber aufgrund der tragischen persönlichen und familiären Situation von Egbert ist er unausweichlich“, so Dr. Peter Dill in einer Mitteilung des Unternehmens, die unserer Redaktion vorliegt.

Beiden sei es wichtig gewesen, einen Käufer zu finden, der die Deutsche See als selbstständig agierenden Teil weiterführt.

Von März an wird Dirk-Jan Parlevliet in die Geschäftsführung der Deutschen See eintreten. Am Geschäftsmodell soll ebenso wenig geändert werden wie bei den Personalien in der Unternehmensführung. "Never change a winning team" wird Parlevliet zitiert. Die Unternehmensgruppe hofft so, neue strategisch wichtige Zukunftsmärkte zu erschließen.