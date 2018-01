FlensburgDie Flensburger Brauerei hat gegen den Bundestrend im regenreichen Jahr 2017 erneut ein gutes Jahr verzeichnen können. Trotz des schlechten Wetters und fehlender Fußball-Großturniere habe das Unternehmen sowohl beim Umsatz (plus acht Prozent) als auch beim Absatz (plus 1,2 Prozent) zugelegt, sagte Geschäftsführer Andreas Tembrockhaus. Es wurden rund 595.000 Hektoliter der Flensburger Produkte abgesetzt, 555.000 davon in Deutschland.

Insgesamt verkauften die deutschen Brauer im vergangenen Jahr nach einer Schätzung des Deutschen Brauer-Bunds rund 94 Millionen Hektoliter - zwei Millionen Hektoliter weniger als 2016.