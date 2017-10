Zunächst äußerten sich Air France, Cathay Pacific, EgyptAir, Emirates und Lufthansa. Royal Jordanian erklärte später, die neuen Maßnahmen würden ab Mitte Januar eingeführt.

Air France will am Donnerstag am Pariser Flughafen Orly mit neuen Sicherheitsinterviews beginnen. Am 2. November werde es sie dann auch am örtlichen Charles-de-Gaulle-Flughafen geben, teilte das Unternehmen mit. Allen Passagieren werde ein Fragebogen gegeben.

Emirates kündigte an, Interviews an den Check-in-Schaltern mit Passagieren vorzunehmen, die aus Dubai fliegen, und an Boarding-Gates mit Flugreisenden, die sich im Transit befinden. Cathay Pacific mit Sitz in Hongkong teilte auf seiner Webseite mit, dass die Fluggesellschaft Dienste zur eigenständigen Gepäckabgabe ausgesetzt habe. Passagiere auf dem Weg in die USA müssten sich „einem kurzen Sicherheitsinterview“ unterziehen. Diejenigen, die kein Gepäck hätten, müssten sich auf ein ähnliches Interview am Gate einstellen.

Nach Angaben von EgyptAir gehören zu den ab Donnerstag geplanten neuen Maßnahmen genauere Durchsuchungen von Passagieren und ihrem Gepäck sowie Interviews. Die deutsche Lufthansa teilte mit, die neuen Regelungen seien von der TSA vorgegeben worden, die dem Heimatschutzministerium unterstellt ist. Neben der Kontrolle von elektronischen Geräten müssten Reisende in die USA nun womöglich auch mit „kurzen Interviews beim Check-in, bei der Dokumentenkontrolle oder am Gate“ rechnen, teilte Lufthansa mit.