BerlinIm Tarifkonflikt des Bodenpersonals an den Berliner Flughäfen gibt es bis einschließlich Sonntag keine weiteren Streiks. Dafür bricht zwischen der Gewerkschaft Verdi und dem irischen Billigflieger Ryanair ein neuer Graben auf. Verdi wirft Ryanair vor, ausländische „Streikbrecher“ einzusetzen. Die Fluggesellschaft fertige einen kleinen Teil der Flüge mit eigenem Personal ab und schaffe so ein Sicherheitsrisiko.

Verdi fordert für die rund 2000 Mitarbeiter des Bodenpersonals eine Erhöhung des Stundenlohns um einen Euro auf zwölf Euro und einen Tarifvertrag mit einjähriger Laufzeit. Die Arbeitgeberseite bietet eine Erhöhung des gesamten Lohnvolumens von acht Prozent über drei Jahre an. Verdi-Bundesvorstand Christine Behle verwies auf einen Tarifabschluss vom Montag am Stuttgarter Flughafen, wo das Bodenpersonal – je nach Lohngruppe – künftig bis zu 15,2 Prozent mehr Einkommen bekommt. „Was an anderen Standorten erreicht wurde, muss auch in Berlin möglich sein“, betonte Behle.