München/FrankfurtDie Lufthansa hat nach gut zwei Jahren Pause ihre Pilotenausbildung wieder aufgenommen. 23 junge Männer und Frauen haben ihren Kurs am Donnerstag nach dem neuen, konzernweit einheitlichen Ausbildungskonzept begonnen, teilte Lufthansa Aviation Training am Freitag in München mit. Sie sollen nach der knapp zweijährigen Ausbildung bei der Lufthansa-Tochter Austrian Airlines fliegen, die derzeit das kostengünstigste Tarifniveau im Lufthansa-Konzern bietet.

Die Kerngesellschaft Lufthansa hatte letztmals im Dezember 2014 einen neuen Pilotenkurs begonnen. Wegen des langwierigen und immer noch ungelösten Tarifstreits mit der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit herrscht seit Beginn 2014 ein faktischer Einstellungsstopp zu den Bedingungen des Konzerntarifvertrags in den Gesellschaften Lufthansa, Lufthansa Cargo und Germanwings.