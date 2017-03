HamburgDie Lufthansa Technik will ihre Position vor allem mit neuen Produkten sichern und die Märkte in Amerika und Asien stärker erschließen. Der weltweit führende Anbieter von technischen Diensten für Verkehrsflugzeuge habe seine Vertriebsanstrengungen ebenso wie seine Produktionskapazitäten im Ausland ausgeweitet, sagte Vorstandschef Johannes Bußmann am Mittwoch. Zudem habe man einen neuen Unternehmensbereich für digitale Lösungen eingerichtet.

Das Sammeln, Aufbereiten und Analysieren großer Datenmengen sei der Schlüssel für das Geschäft der Zukunft und werde die Branche verändern, erklärte Bußmann. Dabei gehe es etwa darum, die notwendigen Intervalle für Wartungen oder den Ersatz von Verschleißteilen genauer zu bestimmen. Die Ersparnisse gehen in die Millionen. „Es gibt nicht den großen Wurf, sondern es geht um viele kleine Dinge“, so der Vorstandschef.