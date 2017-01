Riad/DubaiDie saudiarabische Billigfluggesellschaft Flynas will 80 Airbus A320neo Flugzeuge kaufen. Die Bestellung habe ein Volumen von 8,6 Milliarden Dollar, sagte Flynas-Chef Ajed Al- Dscheaid am Montag auf einer Pressekonferenz in Riad. Sie umfasse eine neue Order von 60 Flugzeugen vom Typ A320neo. 20 weitere Flugzeuge dieses Typs sollen statt der bereits bestellten alten 20 A320-Maschinen geliefert werden, bestätigte ein Airbus-Sprecher.

Die Lieferung der Flugzeuge soll ab 2018 innerhalb von acht Jahren erfolgen, wie Airbus mitteilte. Die Vereinbarung umfasst Flynas zufolge auch die Option auf 40 weitere A320neo-Flugzeuge.