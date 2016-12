Sao Paulo/MünchenDer Frankfurter Flughafen liebäugelt mit dem Sprung nach Brasilien. Die Betreibergesellschaft Fraport bereite zusammen mit dem brasilianischen Infrastrukturkonzern Infraero Gebote für die größten Airports des Landes vor, berichtete die Zeitung „Folha de Sao Paulo“ am Donnerstag aus ungenannten Quellen. Dazu gehörten die Flugdrehkreuze Santos Dumont in Rio de Janeiro und Congonhas in Sao Paulo. Später sei geplant, die Aktien des Airport-Gemeinschaftsunternehmens an die Börse zu bringen.

Nach Aussagen eines Fraport-Sprechers ist das Unternehmen am Einstieg bei brasilianischen Flughäfen interessiert, doch gibt es derzeit nichts Konkretes. „Es gibt aktuell auch keine vertragliche Zusammenarbeit mit einem Partner in Brasilien.“ Infraero war nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.