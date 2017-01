FrankfurtDeutschlands größter Flughafen in Frankfurt hat im vergangenen Jahr weniger Passagiere abgefertigt. Wegen Anschlägen in Europa und Streiks beim Hauptkunden Lufthansa sank die Zahl der Fluggäste um 0,4 Prozent auf 60,8 Millionen, wie der Betreiber Fraport am Freitag mitteilte.

„In einem herausfordernden Umfeld haben wir unsere Passagierzahlen in Frankfurt im vergangenen Jahr annähernd stabil halten können“, sagte Fraport-Chef Stefan Schulte. „Insbesondere die Erholung zum Jahresende macht uns zuversichtlich für das Jahr 2017, in dem wir in Frankfurt wieder wachsen und das Low-Cost-Segment stärken werden.“ Europas größter Billigflieger Ryanair will ab März vom Rhein-Main-Flughafen aus vier Ziele am Mittelmeer anfliegen.