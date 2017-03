Athen/FrankfurtDie Übernahme von 14 griechischen Regionalflughäfen durch den deutschen Betreiber Fraport verzögert sich weiter. Der intern gesetzte Übergabetermin vom 15. März (Mittwoch) kann nach dpa-Informationen nicht eingehalten werden. Ein Fraport -Sprecher bestätigte am Montag, dass man erst in den kommenden Wochen mit einem Abschluss des Prozesses rechne. „Wir sind auf der Zielgeraden“, sagte er in Frankfurt. Die griechische Seite arbeite mit Hochdruck an der Lösung der letzten Probleme.

Die Betreibergesellschaft Fraport-Greece hatte bereits am 6. März in Athen mitgeteilt, dass zur Übernahme des Flughafen-Managements alles vorbereitet sei. So stehe die bei Übergabe der Flughäfen fällige Konzessionssumme von 1,234 Milliarden Euro bereit, ein neues Computersystem sei installiert und das notwendige Personal rekrutiert. Fraport will zudem bis 2020 rund 330 Millionen Euro in die Flughäfen investieren.