Luxus kann für die einen der Champagner von Aldi und Lidl sein, für Fußballstar Cristiano Ronaldo der zwei Millionen Euro teure Bugatti. Die Spielregeln für das Geschäft mit dem Prunk werden gerade neu geschrieben: Logo, Glanz und Glamour seien für die junge Generation „Statussymbole von vorgestern“, befinden Unternehmensberatungen.

„Die Marke wird zukünftig unwichtig“, heißt es in einer gemeinsamen Studie von EY, Keylens und Inlux für den Branchentreff Luxury Business Day am Donnerstag in München. Es zählten die Funktion und das damit verbundene Erlebnis. Die Generation Z, die in der Online-Welt aufgewachsen ist, „will Produkte, die was können: Smart watch, smart fashion“. Erfahrungsberichte, Kundenbewertungen, Preis- und Produktvergleiche schafften Transparenz und würden zu Wegweisern dieser Generation von „Smartphone-Zombies“.