Die Berufsgewerkschaft DHV, die zwei von drei Gewerkschaftsvertretern im Kaufhof-Aufsichtsrat stellt, lehnt eine Übernahme durch Benkos Immobiliengruppe Signa und einen Zusammenschluss mit Karstadt ab.

"Aus unserer Sicht spricht gegen einen Zusammenschluss der Verlust von Tausenden von Arbeitsplätzen", sagte der für Kaufhof zuständige hessische DHV-Geschäftsführer Alexander Henf der WirtschaftsWoche. "Dann wäre zum Beispiel nur eine Konzernzentrale notwendig, vom Abbau in der Fläche ganz zu schweigen", so Henf. Es dürfte Signa "vor allem darum gehen an den Immobilien-Besitz zu kommen", so Henf. "Daher lehnen wir die Signa-Pläne ab." Anders als die DHV hält sich die Gewerkschaft Verdi bisher bedeckt.