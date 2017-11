René Benko will eine Deutsche Warenhaus AG formen. Der Plan des Karstadt-Eigners steht. Doch Verbindungen nach Liechtenstein werfen Fragen auf.

Die Zukunft der deutschen Warenhäuser liegt gleich gegenüber der Kaufhof-Filiale an der Düsseldorfer Schadowstraße. Nur 20 Meter Luftlinie trennen den Kaufhof-Standort von einer Karstadt-Filiale. Dort war am frühen Dienstagabend ein seltsames Schauspiel zu beobachten: In Gruppen von 20 bis 30 Personen pilgerten Warenhausmanager – bei laufendem Betrieb – über Stunden durch das Haus und informierten sich an rund 20 Stationen über die neuesten Technologien im Handel: eine Umkleidekabine, die das Licht je nach ausgewähltem Produkt ändert, weil das elektronische Preisetikett Daten an die Lichtanlage sendet; einen Touchscreen-Spiegel, der anzeigt, ob die Bluse oder Hose noch in anderen Größen und Farben vorrätig ist oder ein mobiles Kassengerät, das es dem Kunden ermöglicht, gleich am Regal zu zahlen. „In dieser Dichte gibt es diese Technologien weltweit nirgendwo“, schwärmte Karstadt-Finanzvorstand Miguel Müllenbach. Rund 300 Manager des Warenhauskonzerns hörten zu, sie waren hierher zur Führungskräftekonferenz geladen. Anschließend entspannten sich die drei Hundertschaften im Restaurant im dritten Stock bei Rheinischem Sauerbraten und Gemüse aus dem Wok. Mittendrin: Signa-Großaktionär und Karstadt-Inhaber René Benko.

Alles im Griff Karstadt-Inhaber Benko (mit seiner Frau Nathalie) hat die Finanzierung des drei Milliarden schweren Kaufhof-Deals sicher. Bild: Getty Images

Die Leistungsschau in Düsseldorf direkt vor den Augen des Erzrivalen Kaufhof passt zu ihm. Aus dem Nichts baute der 40-Jährige ein milliardenschweres Immobilienimperium auf, zu dem unter anderem die Luxus-Shoppingpassage das Goldene Quartier und das Fünf-Sterne-Hotel Park Hyatt in Wien und eben seit 2014 Karstadt gehören. Und dieses Reich will er nun erweitern: Der Immobilienunternehmer aus Österreich will dem kanadischen Einzelhandelskonzern Hudson’s Bay (HBC) die Tochter Galeria Kaufhof abkaufen und schaffen, woran so viele vor ihm gescheitert sind: die Deutsche Warenhaus AG, einen Handelsriesen mit 192 Kaufhäusern in Deutschland und Belgien, 4,9 Milliarden Euro Umsatz und 36 000 Mitarbeitern.

Anzahl der Warenhäuser der großen Warenhausunternehmen Müller Unternehmen 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Müller 467 470 487 500 506 530 534 Diese Infobox zeigt die Anzahl der Warenhäuser der umsatzstärksten Warenhausunternehmen in Deutschland in den Jahren 2010 bis 2016 Quelle: Handelsdaten / EHI Retail Institut

Woolworth Unternehmen 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Woolworth 167 174 220 260 275 295 314

Kaufhof Unternehmen 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kaufhof 123 125 122 122 122 118 115

Karstadt Unternehmen 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Karstadt (exkl. Karstadt Sport) 86 85 84 83 83 81 81

Breuninger Unternehmen 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Breuninger 10 10 10 11 11 11 11

Ludwig Beck Unternehmen 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ludwig Beck 4 4 3 3 3 3 3

Das ist der strahlende Plan. Er ist maßgeblich davon abhängig, dass ein mutiger und solider Unternehmer antritt, um zu einen, was bisher nicht zusammenwollte. Und mutig ist Benko tatsächlich bisher immer gewesen. Doch ist er auch solide? Nach Informationen der WirtschaftsWoche hat Benko die Finanzierung des drei Milliarden schweren Deals zwar sicher. Und da Kaufhof in diesem Jahr bislang einen sechsstelligen Millionenbetrag Verlust produziert haben soll, steht HBC-Chef Richard Baker auch unter Verkaufsdruck. Doch wer sich mit Benkos Firmenreich beschäftigt, stößt nicht nur auf beeindruckende Geschäfte, sondern auch auf Deals, die zumindest Fragen aufwerfen. So hält er etwa geheim, wer sich an den Luxuskaufhäusern KaDeWe, Oberpollinger und Alsterhaus beteiligt hat. Zudem bestehen Unklarheiten im Zusammenhang mit der gerade durchgeführten milliardenschweren Kapitalerhöhung.