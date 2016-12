75 Prozent der Kartennutzer sind Frauen, das Durchschnittsalter liegt bei 53 Jahren. Jeder Vierte hat dem Unternehmen zudem seine Handynummer und Mailadresse anvertraut. Die gewonnenen Informationen sollen die Verkäufer nutzen, um den Kunden maßgeschneiderte Angebote zu schicken und Artikel zu empfehlen. Für den Austausch werden künftig alle Formen digitaler Kommunikation genutzt. Denkbar sind für Co-Chefin Drabert WhatsApp-Gruppen, in denen sich Verkäufer mit ihren Kunden austauschen. Digital ließen sich „die individuellen Bedürfnisse der Kunden über direktes Feedback schneller erfassen und dann genauer und zielgruppenspezifischer reagieren“, sagt Jungchef Stephan Ahrens. Nur einen eigenen Onlineshop trauen sich die Mindener nicht zu. „Das machen wir nur, wenn wir Kundenbedürfnisse besser erfüllen können als der digitale Wettbewerb“, sagt Ahrens junior.

Maximaler Kontrast. Glasbau und Renaissancegiebel-Haus von Hagemeyer in Mindens Innenstadt.

Trotz aller Ideen wäre der Kampf ohne Verbündete schwer. Deshalb haben sich rund 30 mittelgroße Modehäuser in Familienhand in sogenannten „Erfas“ – Erfahrungsaustausch-Gruppen – vernetzt. Da sie sich wegen der räumlichen Distanz keine Konkurrenz machen, ist der Austausch über neue Konzepte kein Problem. Zu der Gruppe zählen lokale Institutionen wie das Modehaus Lengermann und Trieschmann (L+T) aus Osnabrück, Engelhorn aus Mannheim und die Familie Wagener aus Baden-Baden, wo sich Daniela Drabert zwei Jahre als Assistentin der Geschäftsführung in die Finessen der Branche eingearbeitet hat. Der Blick geht auch ins Ausland. Drabert reiste zuletzt mit einer Gruppe nach Seoul, Jürgen Ahrens nach Stockholm und Mailand.