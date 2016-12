Für Daniela Drabert ist das ein Erfolg und – noch wichtiger – ein Zeichen dafür, dass „sich die Menschen weiterhin gern in der Realität treffen“. Selbstverständlich ist das für die 37-Jährige nicht mehr, überlebenswichtig schon. Als Mitgeschäftsführerin des Modehauses Hermann Hagemeyer kämpft sie mit ihrem 21 Jahre älteren Kollegen Jürgen Ahrens und dessen Sohn Stephan für den traditionellen Handel und damit gegen die Onlinekonkurrenz, gegen Billigketten und Verödung der Innenstädte. Sie kämpft, so scheint es, gegen den Zeitgeist. Aussichtslos?

Den Start in den Heiligabend haben viele Menschen in Minden schon im Oktober geplant. Vor den letzten Krawatten- und Sockeneinkäufen wollen sie im ebenso gemütlichen wie modernen Restaurant Hermann’s im vierten Stock der Ladengalerie Hagemeyer ausgiebig frühstücken. Für 12,90 Euro gibt es dort ein üppiges Buffet und ein Glas Sekt obendrein. Alle 200 Sitzplätze oberhalb der Fußgängerzone sind ausgebucht.

Einfach aufgeben kommt für die agile Ostwestfälin nicht infrage, dafür steht zu viel auf dem Spiel. Die Hermann Hagemeyer GmbH & Co. KG ist für Drabert nicht irgendein Laden, sie ist Teil ihrer Identität. Wie ihre Eltern und deren Eltern ist sie mit dem und in dem Geschäft aufgewachsen.

Die meisten Kunden konnte die Galeria Kaufhof in sechs Monaten im Jahr 2014 in ihre Filialen locken. Rund 21,72 Millionen Deutsche über 14 Jahre haben dort eingekauft.

Platz drei geht mit rund 8,4 Millionen Kunden an die Einzelhandelskette Woolworth mit rund 260 Filialen in Deutschland.

Zur Umfrage: Das Ergebnis einer Umfrage zu den beliebtesten Waren- und Kaufhäusern in Deutschland zeigt, wie viele Menschen innerhalb von sechs Monaten im vergangenen Jahr in den verschiedenen Warenhäusern eingekauft haben.

Mit 2,05 Millionen Besucher in sehcs Monaten kommt Breuninger auf Rang 5 der Waren- und Kaufhäuser in Deutschland

1879 hatte ihr Ururgoßvater auf 50 Quadratmetern ein Geschäft für Tuch- und Manufakturwaren gegründet, später stieg es zum Hoflieferanten des Fürsten zu Schaumburg-Lippe in Bückeburg auf. Als Kind hat Drabert zweimal in der Woche mit ihren Eltern im Restaurant des familieneigenen Kaufhauses gegessen. Später, während des Volkswirtschaftsstudiums und in ihrem ersten Job als Unternehmensberaterin, wurden die Besuche seltener. Doch vor zwei Jahren folgte sie ihrem Vater an die Spitze des Unternehmens, als der aus der Geschäftsführung ausschied. Dort kämpft sie nun mit charmantem Lächeln und betriebswirtschaftlichem Know-how für den Fortbestand des Familienunternehmens. Ihre, die fünfte Hagemeyer-Generation, soll nicht die letzte sein – auch wenn die Herausforderungen gewaltig sind.

Gerade in Minden. Der 80 000-Einwohner-Stadt am Rande des Weserberglandes droht Einwohnerschwund, die Kaufkraft geht bereits zurück. Ein Fachmarktzentrum vor der Stadt zieht zudem Kunden aus dem Zentrum ab.