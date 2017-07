Die Zeiten, dass die Kunden Schlange stehen, um in einen Abercrombie & Fitch-Laden zu kommen sind schon Jahre her. Jetzt laufen auch die Käufer für die US-Bekleidungskette als Unternehmen davon. Noch im Mai hatte Abercrombie angekündigt, dass es mit mehreren potentiellen Käufern im Gespräch sei. Doch am Montag teilte das Management mit, es werde die kriselnde Marke selbst wieder auf Kurs bringen. Der Aktienkurs reagierte am Morgen in New York mit einem Minus von mehr als 20 Prozent auf die Nachrichten.

Damit geht der Absturz einer einst glorreichen Marke weiter. Abercrombie & Fitch war bis vor einigen Jahren eine der am meisten angesagten Bekleidungsmarken für junge Menschen weltweit. Teenager pilgerten zu den Geschäften mit dröhnender Musik, deren Türsteher mit Model-Körpern sich oben ohne mit den Kundinnen fotografieren ließen. Vor allem T-Shirts und Kapuzenpullis mit dem Logo verkauften sich zu überteuerten Preisen.